В пяти городах России открылись избирательные участки для казахстанцев

В пяти городах России открылись избирательные участки на выборах президента Казахстана. Об этом говорится на сайте посольства страны в Москве.

«На избирательных участках, открытых при посольстве Казахстана в Москве и генеральных консульствах Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске, в 07:00 по местному времени началось голосование», — говорится в сообщении.

В этих городах совершеннолетние граждане Казахстана смогут проголосовать на выборах главы государства. При посещении избирательного участка необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина республики, подчеркнули в посольстве.

Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. Всего на должность главы государства претендуют шесть кандидатов:

Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников»;

Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии;

Жигули Дайрабаев от «Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»;

Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»;

Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол»;

действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Свои голоса на выборах отдали экс-президент страны Нурсултан Назарбаев, Токаев и другие кандидаты, председатель мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов, спикер сената (верхней палаты) Маулен Ашимбаев, премьер-министр Алихан Смаилов, аким (мэр) Алма-Аты Ерболат Досаев.

Токаев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане 21 сентября. До этого он реформировал политическую систему страны. Сейчас президент избирается на семь лет, но только на один срок.