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В Ленинградской области возобновили подачу газа в котельные после аварии

В Ленинградской области возобновили подачу газа в котельные после пожара на газопроводе

Газоснабжение всех котельных Всеволожского района Ленинградской области  восстановлено после пожара на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

«Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района. Ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома», — написал он.

Газ в многоквартирные дома подадут позже, уточнил губернатор. Перед этим специалисты газовых служб должны провести поквартирный обход, как того требует инструкция, пояснил Дрозденко.

«Разрыв» на магистральном газопроводе «Белоусово — Ленинград» в городе Всеволожск Ленинградской области произошел около 15:32 мск 19 ноября, говорили в компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В результате были отключены шесть газораспределительных станций. Губернатор обещал восстановить подачу газа в котельные и жилые дома в течение нескольких часов. Для этого станции требовалось перевести на резервную нитку снабжения, пояснял он.

В МЧС России причиной пожара на газопроводе назвали «разгерметизацию с последующим возгоранием». Следственный комитет и областная прокуратура начали проверку по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) по факту пожара. По этой статье грозит до семи лет лишения свободы.

Пострадавших при происшествии не было.

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Теги
Ленинградская область газоснабжение котельные взрыв газопровод
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