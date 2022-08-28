Самолет из Саратова в Москву задержали из-за дебошира

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Саратов — Москва, задержали в аэропорту вылета из-за дебошира на борту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сотрудники полиции сняли дебошира с самолета. После чего из самолета вывели всех пассажиров. «Специальными службами аэропорта принято решение о высадке всех клиентов с борта и повторном досмотре клиентов, багажа и воздушного судна», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Победа».

«В аэропорту Гагарин проводятся мероприятия, связанные с обеспечением безопасности», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

В июле в Самаре из-за дебошира экстренно посадили самолет, выполнявший рейс Москва — Ереван. Пассажир задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. «В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.17 (нарушение правил поведения в транспорте), ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ст. 20.21 КоАП (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения).