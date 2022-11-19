МИД назвал экстремизмом идею возвращения США острова Врангеля

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Идея о передаче острова Врангеля Соединенным Штатам является экстремизмом. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Он комментировал статью члена комитета арктических исследований США Томаса Эмануэля Данса в газете The Wall Street Journal под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже» (агентство является частью федеральной исполнительной власти). В ней Данс пишет, что «США должны вернуть себе остров Врангеля, который в 1924 году захватил ленинский канонерский катер «Красный Октябрь».

По словам представителя российского МИДа, подобные «экстремистские» заявления неудивительны с учетом напряжения в отношениях двух стран. «Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал посол.

Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя XIX века Фердинанда Врангеля. Остров находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем. С 2004 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2020 года в России приняли закон о территориальной целостности. Согласно ему, нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям являются экстремизмом. Отчуждение территорий России (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами) также приравнивается к экстремистской деятельности.

Признанные виновными наказываются в соответствии со ст. 280 УК.