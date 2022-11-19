При взрыве газа в доме в Подмосковье пострадал человек

В подмосковном Солнечногорске в жилом доме произошел взрыв газа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального МЧС.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире по адресу Солнечногорск, станция Мцыри, дом 2», — рассказали в ведомстве. На момент происшествия там находились двое детей и взрослый. Он получил ожог лица. Пострадавшего госпитализировали.

По данным МЧС, взрыв выбил входные двери и окна. Перекрытия и стены не пострадали.

Утром 19 ноября взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Сахалине. По данным МЧС, обрушились пять этажей. Из-под завалов извлекли тела трех погибших. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало о девяти пострадавших.

Следственный комитет завел дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества.