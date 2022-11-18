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Мэр Донецка сообщил о повреждении стадиона «Донбасс Арена» при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин: стадион «Донбасс Арена» получил повреждения при обстреле
Вид на стадион &laquo;Донбасс Арена&raquo;
Вид на стадион «Донбасс Арена» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В результате обстрела ВСУ в Донецке получил повреждения стадион «Донбасс Арена». Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По данным Кулемзина, повреждено около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками.

«Донбасс Арена» — футбольный стадион в Донецке, построенный в 2009 году и рассчитанный более чем на 52 тыс. зрителей. В ходе боевых действий в 2014 году он неоднократно подвергался обстрелам, больше восьми лет на стадионе не проводилось матчей.

Стадион расположен в парке культуры и отдыха в Киевском районе Донецка. По словам Кулемзина, при обстреле этого района пострадали шесть человек, их госпитализировали. Мэр также сообщил об обстрелах Кировского и Куйбышевского районов.

Теги
стадион ДНР обстрел Донецк
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
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