Мэр Донецка сообщил о повреждении стадиона «Донбасс Арена» при обстреле

Вид на стадион «Донбасс Арена» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В результате обстрела ВСУ в Донецке получил повреждения стадион «Донбасс Арена». Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По данным Кулемзина, повреждено около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками.

«Донбасс Арена» — футбольный стадион в Донецке, построенный в 2009 году и рассчитанный более чем на 52 тыс. зрителей. В ходе боевых действий в 2014 году он неоднократно подвергался обстрелам, больше восьми лет на стадионе не проводилось матчей.

Стадион расположен в парке культуры и отдыха в Киевском районе Донецка. По словам Кулемзина, при обстреле этого района пострадали шесть человек, их госпитализировали. Мэр также сообщил об обстрелах Кировского и Куйбышевского районов.