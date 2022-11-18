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Бизнесмена приговорили к исправительным работам за избиение Прилучного

Избившего Прилучного калининградского бизнесмена приговорили к исправительным работам
Павел Прилучный
Павел Прилучный (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Калининградского бизнесмена Владимира Семенова приговорили к году и пяти месяцам исправительных работ за избиение актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

Ленинградский районный суд Калининграда признал Семенова виновным по ч. 1 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). «Назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 5 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении в телеграм-канале суда.

По данным ТАСС, суд также постановил взыскать с предпринимателя 1 млн руб. в пользу Прилучного за процессуальные издержки.

Прилучный и Семенов подрались в принадлежащем бизнесмену клубе «Завод» в конце 2020 года. Актер получил переломы костей основания черепа и нескольких костей лица. После этого Прилучный потребовал компенсацию в 4,4 млн руб. за нанесенный физический и моральный вред.

Суд начал рассматривать дело в январе этого года. 1 февраля у обвиняемого случился сердечный приступ, в связи с чем заседания откладывались несколько раз. В августе суд возобновил рассмотрение дела. В ноябре прокуратура запросила для Семенова три года колонии.

Теги
избиение актер Калининград
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