В мэрии оценили роль архитектурных конкурсов в создании облика Москвы

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В столице, несмотря на антироссийские санкции, сохранят практику открытых архитектурных конкурсов при строительстве важных объектов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра напомнил, что сейчас мультимедийной выставкой завершается фестиваль архитектурного образования и карьеры «Открытый город», в рамках которого состоялся конкурс лучших студенческих работ выпуска 2022 года.

«Студенты-архитекторы обязательно должны получать опыт работы в открытой конкурентной среде, которая позволяет выбрать наиболее подходящие решения как с эстетической, так и с технической точки зрения, — подчеркнул руководитель столичного Стройкомплекса. — И мы будем рады увидеть работы конкурсантов «Открытого города» уже на состязаниях опытных мастеров».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» – участник ключевых градостроительных программ столицы) Юрий Кравцов заявил, что практика открытых архитектурных конкурсов использовалась инжиниринговым холдингом в том числе и при создании облика станций метрополитена. В частности, проведено шесть международных конкурсов на дизайн станций метро. «Профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи», – добавил Кравцов.

По мнению гендиректора холдинга, благодаря участию в отраслевых конкурсах специалисты не только демонстрируют освоенные компетенции, но и делятся с коллегами уникальным опытом.

Группа компаний «Мосинжпроект» выступает официальным партнером выставки в рамках фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город», который проводится по инициативе Москомархитектуры. Деловая программа выставки включила в себя презентацию исследования «Новое поколение архитектурных бюро Москвы», конкурс лучших дипломных работ выпуска 2022 года, марафон «Свое бюро» и образовательные семинары.

А его заместитель Михаил Надот напомнил, что подобные конкурсы проводились еще в 1930-х годах.

По его словам, возобновление этой традиции превзошло все ожидания: «Архитектура новых станций неизменно вызывает восхищение как у профессионалов, так и обычных пассажиров московской подземки. Именно конкурсы дают возможность изучить последние тенденции в архитектуре и их оригинальное авторское применение».

Вице-мэр Бочкарев отметил, что Москва — один из самых красивых и ярких городов мира. «Во многом уникальность российской столицы объясняется выдающейся и запоминающейся архитектурой, — уточнил заммэра. — Только за последние годы в нашем городе появились несколько шедевров мирового уровня».