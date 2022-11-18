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Помощник Валуева сообщил, что депутат не лежит в больнице

Помощник депутата Госдумы Валуева сообщил, что он не лежит в больнице

Депутат Госдумы Николай Валуев, о госпитализации которого в одну из медучреждений Москвы ранее сообщали «Известия» и телеграм-канал 1212», не лежит в больнце, сообщил РБК его помощник Валерий Кузенков.

«Николай Сергеевич живой. Ноги нормальные. Все это фейк. В больнице он не лежит, никто ему ноги не ломал, вчера допоздна был в Госдуме… Завтра он должен комментировать бои боксерские, все у него нормально, никаких проблем», — сказал Кузенков.

О том, что Валуев попал в больницу в Москве, ранее сообщали «Известия» и телеграм-канал «112». По данным газеты, Валуев обратился к медикам самостоятельно. Депутат попал в больницу в ночь на пятницу, 18 ноября. Причиной обращения Валуева стала проблема с ногой, какая именно, издание не сообщает.

Валуеву 49 лет. Он был чемпионом России и мира по боксу в тяжелой весовой категории в течение нескольких лет. С 2011 года является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

Теги
Николай Валуев госпитализация новости
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