«Известия» и «112» сообщили, что депутат Госдумы Николай Валуев попал в больницу в Москве

Николай Валуев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Депутата Госдумы Николая Валуева госпитализировали в больницу в Москве, об этом сообщают «Известия» и телеграм-канал «112». По данным газеты, Валуев обратился к медикам самостоятельно.

По данным газеты, депутат попал в больницу в ночь на пятницу, 18 ноября. Причиной обращения Валуева стала проблема с ногой, какая именно, издание не сообщает.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Госдумы, к Николаю Валуеву и в его благотворительный фонд.

Валуеву 49 лет. С 20 лет занимался боксом, он является чемпионом России по тяжелом весе среди профессионалов 1999 года, чемпионом в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации 2000 года, а также чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерной организации) с 2005 по 2007 года и 2009 года.

Валуев является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» с декабря 2011 года. Также он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.