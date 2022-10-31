В Москве госпитализировали экс-чемпиона мира по шахматам Карпова

Анатолий Карпов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Депутат Госдумы, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в больнице, он не был избит, информация о нападении на него недостоверна, сообщил РБК PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис. Он добавил, что Карпов находится в больнице из-за бытовой травмы.

Об этом также заявил ТАСС помощник гроссмейстера Альберт Степанян. При этом он утверждает, что «все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет».

О нападении на Карпова ранее сообщил в телеграм-канале глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Он заявил, что шахматист находится в больнице в тяжелом состоянии и введен в искусственную кому.

Дочь Карпова Софья рассказала Mash, что шахматист получил травму в результате падения, на него никто не нападал. Как отмечает телеграм-канал, Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.

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