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Пандемия коронавируса ,  
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В Австралии вновь ввели ношение масок в общественных местах

В австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели ношение масок из-за роста заболеваемости
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс повысили рейтинг риска COVID-19 и вернули требование об обязательном использовании масок в ряде общественных мест из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщают власти штата.

«Посетители, а также персонал теперь также должны будут носить маску во всех помещениях больницы или медицинского учреждения, а не только в помещениях для пациентов, как это требовалось ранее», — сообщила заместитель министра здравоохранения региона Дебора Уиллкокс.

Согласно инструкциям Министерства здравоохранения также настоятельно рекомендуется носить маску в общественном транспорте, в закрытых общественных местах и при случаях, когда граждане не могут находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга.

За прошедшую неделю в Новом Южном Уэльсе был зафиксирован рост заболеваемостью COVID-19 на 52,8% по сравнению с предыдущей неделей. Суммарно заболевание было диагностировано у 22 672 человек.

Ранее сообщалось о 800 заболевших COVID-19 на австралийском круизном лайнере. Он пришвартовался в гавани Сиднея. Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс установило на судне максимально возможный, третий уровень предупреждения.

Штат Новый Южный Уэльс — самая старая и густонаселенная административно-территориальная единица страны. В штате проживают 8 130 100 человек. Столица и крупнейший город — Сидней.

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