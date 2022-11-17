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Политика ,  
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МИД предупредил об опасности прослушки россиян в европейских странах

МИД заявил об опасности прослушки устройств россиян, пока они находятся в Европе
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Россияне, живущие в странах Евросоюза или перемещающиеся по ним, должны учитывать, что их могут прослушивать третьи стороны. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев журналистам. Расшифровка выступления Нечаева опубликована на сайте МИДа. 

«Сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб. Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по Евросоюзу, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств», — сказал Нечаев на брифинге.

Представитель МИДа подчеркнул, что в Европе был обнародован доклад, согласно которому европейские государства применяли шпионские программы Pegasus и Predator израильского производства для слежки «за неугодными представителями оппозиции, гражданского общества, деловых кругов, правозащитниками и журналистами».

Греческая газета Documento в ноябре сообщала, что спецслужбы Греции прослушивали близких соратников премьера Кириакоса Мицотакиса и его оппонентов. Ранее газета писала, что Мицотакис после того, как вступил в должность, поручил спецслужбам прослушивать потенциальных политических противников.

В ноябре  Европарламент опубликовал исследование, рассказывающее о применении коммерческого шпионского программного обеспечения Pegasus спецслужбами государств — членов ЕС. В докладе говорится, что программа использовалась для слежки за высокопоставленными чиновниками, журналистами, юристами и оппозиционерами Греции, при этом компании, где приобретались следящие программы, зарегистрированы на Кипре и в Болгарии.

Теги
Персоны
прослушка Евросоюз МИД

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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