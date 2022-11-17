Суд в Гааге начал оглашать приговор по делу MH17

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Суд в Гааге оглашает приговор по делу о сбитом в 2014 году в Донбассе малайзийском Boeing. Жертвами крушения тогда стали 298 человек.



Суд пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Суд считает, что освободить обвиняемых от ответственности мог бы «боевой иммунитет» — этот принцип гласит, что ответственность военного командования не наступает в условиях боевой обстановки или проведения военных мероприятий. Однако, отмечает суд, этот принцип не применим в этом случае, так как обвиняемые не состояли в российской регулярной армии и Россия не несла ответственности за их действия.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года. Погибли 289 человек. На борту самолета находились в основном граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Официальные итоги расследования Объединенная следственная группа (JIT) представила только в июне 2019 года. Подозреваемыми она назвала одного украинца (Леонида Харченко) и троих россиян (бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова и Сергея Дубинского).

Россия неоднократно отрицала причастность к гибели рейса MH17 и указывала на то, что ее выводы по этому делу не принимаются во внимание западными следователями. Владимир Путин утверждал, что нет оснований доверять результатам расследования. «Мы не принимаем в нем участия, а аргументы, которые мы предлагаем, чтобы они были учтены в ходе расследования, не принимаются той комиссией, которая это расследование ведет», — говорил президент в 2018 году.