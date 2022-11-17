В Калужской области после урока умерла восьмиклассница

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Ученица восьмого класса потеряла сознание и умерла после урока русского языка в школе села Ахлебинино Калужской области. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«По предварительной оценке медиков, смерть девочки наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб», — сообщил губернатор.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области уточнила, что «учащаяся сегодня вела себя обычно, жалоб на состояние здоровья не высказывала, трагедия произошла внезапно».

На месте происшествия, как сообщает губернатор, идет проверка. В школу прибыли скорая помощь и полиция. Прокурор Калужской области Константин Жиляков также выехал на место происшествия и взял на личный контроль проведение проверки по факту смерти 14- летней девочки.

Ранее на уроке физкультуры в Новосибирске в бассейне одной из школ под водой нашли второклассницу без сознания. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она впоследствии умерла. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).