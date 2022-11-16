В Новосибирске СК возбудил дело после смерти второклассницы на уроке физкультуры

СК возбудил дело после смерти девочки на уроке физкультуры в Новосибирске

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) после смерти школьницы, потерявшей сознание на уроке физкультуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По этой статье грозит наказание до двух лет лишения свободы.

«По данным следствия, днем 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры в бассейне одной из общеобразовательных школ города Новосибирска под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась», — заявили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании по делу.

15 ноября Следственный комитет сообщил, что в бассейне одной из школ Новосибирска под водой нашли второклассницу без сознания. По предварительным данным, девочка занималась на уроке физкультуры и в какой-то момент оказалась под водой без сознания. Ее вытащили и госпитализировали, врачи оценивали состояние ребенка как тяжелое.