АТОР: отдых на российских куроротах летом 2023 года будет дороже на 5–20%

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России летом на 5–20%

Фото: Александр Аксаков / Getty Images

Отдых на российских курортах летом 2023 года станет дороже, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), проанализировав предложения нескольких крупных операторов, работающих на внутреннем рынке.

Как поясняет АТОР, с 1 ноября в продаже у операторов появились туры в Краснодарский край, Крым и Абхазию на лето следующего года. В продажу выставлено от 30 до 50% запланированных летних программ, в основном это туры в Геленджик, Анапу, Сочи, Абхазию и Крым. В то же время эксперты АТОР обратили внимание, что многие отели пока с ценами на лето следующего года не определились.

По данным АТОР, повышение цен на размещение стало ожидаемым. В зависимости от направления, курорта и категории объекта оно составило в среднем от 5 до 20%. Часть популярных объектов в Сочи подорожали в два раза.

Как сообщает ассоциация, в Краснодарском крае спрос превышает предложение, из-за чего подорожало размещение в четырех- и пятизвездочных гостиницах. Отельеры Крыма и Абхазии сохранили цены текущего года.

Забронировать тур по более низкой цене можно в рамках раннего бронирования. Так, если брать тур в ноябре, то на краснодарских курортах скидка составит 10–20% от летних цен, на абхазских — до 15%, некоторые гостиницы Кубани предлагают скидки до 40%, указывает АТОР. По информации экспертов «Мультикультур», скидки на определенные категории номеров в крымских отелях достигают 80%. Как сказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, несмотря на рост цен в отелях, скидки при раннем бронировании позволят взять тур по ценам 2022 года.

Летом 2022 года туристический поток из России в Европу снизился на 90–95% по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщала АТОР в сентябре.

Это связано с отменой прямого авиасообщения со странами Евросоюза, которая произошла в марте этого года. При этом АТОР сравнивала данные за первые полугодия 2019 и 2022 года, так как данных пограничной службы за три месяца лета на тот момент не было.