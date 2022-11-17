Дептранс оценил работу транспорта после закрытия части зеленой ветки

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

За несколько дней с момента закрытия 12 ноября участка Замоскворецкой линии столичного метро альтернативными маршрутами воспользовались уже сотни тысяч пассажиров, сообщили в департаменте транспорта Москвы. В управлении подчеркивают: бесплатные наземные маршруты работают с высокой нагрузкой, горожан призывают выстраивать поездки через линии рельсового транспорта.

Так, за первые четыре дня бесплатными автобусами маршрута КМ воспользовались почти 500 тыс. человек, вдвое меньше (более 200 тыс. пассажиров) перевезли бесплатные автобусы е80 и е85, еще 110 тыс. человек использовали 47-й и 49-й трамвайные маршруты. Для сравнения, обычно пассажиропоток на закрытом ныне участке составлял более 200 тыс. человек в будние дни и более 100 тыс. по выходным.

Участок южной части Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» был закрыт для реконструкции тоннеля 12 ноября. По плану, работы продлятся около полугода. «Перегон «Кантемировская» — «Царицыно» всегда был проблемным для Московского метрополитена, так как проходит в грунтах со сложной геологией, — пояснил замдиректора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ) Александр Чекмарев. — Сейчас было принято решение о полной реконструкции тоннеля на участке этого перегона, что неизбежно требует его закрытия для движения поездов».

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По словам эксперта, это непростое решение во многом сглаживается запуском нескольких бесплатных компенсационных маршрутов наземного транспорта.

«Это не общемировая практика: например, в таких крупных городах, как Рио-де-Жанейро и Тайбэй, вообще не бывает компенсационных маршрутов на время закрытия участков метро. А скажем, в Лондоне такие маршруты существуют, но для проезда нужен билет», — пояснил Чекмарев.

Эксперт отметил, что у пассажиров большой выбор альтернативных маршрутов. Так, на Павелецком направлении железной дороги добавили несколько поездов в пиковые часы и ввели бесплатные абонементы по рабочим дням на один месяц. Важную роль играет и МЦД-2: с его помощью можно добраться до пересадочных станций «Печатники», «Новохохловская» и до Курского вокзала.

«Для жителей юга зеленой ветки сейчас проще всего ездить до станции «Красногвардейская» и там пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию», — посоветовал Чекмарев.