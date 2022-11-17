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Военная операция на Украине ,  
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Канада выделит Украине военную помощь на $25,5 млн

Минобороны Канады выделит Украине военную помощь на $25,5 млн

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере около 34 млн канадских долларов ($25,5 млн), сообщила министр обороны страны Анита Ананд. Ее слова приводятся на сайте правительства.

Около 5 млн канадских долларов ($3,7 млн) из этого пакета пойдут на предоставление спутниковых снимков Вооруженным силам Украины, более 18 млн канадских долларов ($13,5 млн) на камеры с высоким разрешением для беспилотников и до 10 млн канадских долларов ($7,5 млн) на дополнительное зимнее снаряжение, включая портативные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.

Кроме того, Канада продлит свою учебную миссию по подготовке украинских военных в Великобритании до конца 2023 года, добавила Ананд.

Канада, США, Евросоюз и другие страны начали оказывать финансовую помощь и поставлять оружие Украине с начала российской военной операции. Так, в октябре канадские власти обещали выделить Киеву военную помощь на сумму более 47 млн канадских долларов ($34,1 млн). В этот пакет планировалось включить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели, зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777, специализированные камеры для дронов.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.

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Теги
Канада Украина военная помощь Военная операция на Украине
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