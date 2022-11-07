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Ефимов назвал число обращений в Центр поддержки промышленности Москвы

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

С момента открытия в Центр поддержки промышленности Москвы всего обратились 250 компаний. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Центр поддержки промышленности был запущен в апреле 2022 года. Специалисты учреждения помогают предприятиям решить разнообразные вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности: от подбора поставщиков до локализации производств.

По словам вице-мэра, специалисты «в ручном режиме» помогают крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу, если деятельность компании связана с производством. «С апреля по начало октября в Центр поступило более 300 запросов от 250 компаний, половина из них уже решена», — уточнил Ефимов.

Как сообщил глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, сотрудники центра уже оказали помощь в решении проблем по техприсоединению к инженерным сетям и организации парковки для предприятий. «Другим столичным компаниям помогли найти на замену иностранной пресс-форме аналог российского производства, а также организовали перевозку продукции за рубеж», — добавил Овчинский.

Наиболее популярные обращения связаны с мерами поддержки, финансированием и кредитованием, а также подбором поставщиков и взаимодействием с органами власти. Для получения консультации бизнесу необходимо оформить заявку в центре. После этого компании назначается куратор или личный помощник, который сопровождает предприятие на всех этапах решения проблемы.

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Москва поддержка предпринимателей промышленность Владимир Ефимов
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