Россия и Белоруссия подписали соглашение о кредите Минску на ₽105 млрд

Москва и Минск подписали соглашение о кредите на импортозамещение на 105 млрд руб.

Вид Минска (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Россия выделит Белоруссии кредит на сумму 105 млрд руб., соответствующее соглашение подписали в Минске руководители министерств финансов обеих стран, сообщается на сайте правительства России.

В рамках соглашения на территории Белоруссии будут реализованы совместные проекты по импортозамещению. Стороны подтвердили готовность к финансированию 12 таких проектов. Также в ходе переговоров представители стран рассмотрели актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что Москва предоставит Минску средства на программы по импортозамещению. Тогда он называл сумму в размере $1,5 млрд. Средства предназначены на «конкретные проекты», которые «очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации», подчеркивал Лукашенко.

В августе премьер Белоруссии Роман Головченко также заявлял о проекте соглашения с кредитом на $1,5 млрд. Тогда белорусский политик уточнял, что до конца года будут начаты семь проектов на сумму $330 млн (около 2 млрд руб.). По его словам, это будут проекты в сфере производства светового оборудования, комплектующих для машиностроения.

В начале октября замглавы правительства России Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума, который проходил в Москве, сообщил о скором подписании соглашения. В его заявлении также фигурировала сумма в $1,5 млрд, однако количество проектов, которые будут начаты в ближайшее время, вице-премьер не уточнил.