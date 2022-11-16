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В Петербурге силовики пришли с обысками в районную администрацию

В администрации Василеостровского района Петербурга прошли обыски по уголовному делу
Фото: Сергей Лантюхов / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / Global Look Press

Сотрудники коррупционного отдела экономической полиции и Следственного комитета пришли с обысками в администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга, пишет газета «Фонтанка».

Силовики пришли в администрацию днем 16 ноября, около 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Обыски, по данным «Фонтанки», проходят в отделе закупок, оттуда изымают документы. Газета связывает их с делом о превышении должностных полномочий и мошенничестве, против кого его завели, не уточняется.

В главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что обыски провели в рамках заведенного в сентябре дела, и подтвердили изъятие документов. РБК обратился за комментарием в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Фонтанка» упомянула, что в сентябре в отношении сотрудников администрации заводили дело по ст. 159 (мошенничество) и ст. 286 (превышение должностных полномочий). Оно касалось контрактов на уборку медучреждений на Васильевском острове.

В СК говорили, что подозреваемые заключали госконтракты на уборку ряда медицинских учреждений Василеостровского района с коммерческой структурой и ИП «в целях получения преступного дохода». Следствие заподозрило их в нарушении ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и процедуры проведения аукционов». Подозреваемые целенаправленно добивались, чтобы подрядчиком в каждом из этих случаев выступала конкретная организация, считают следователи. Ведомство оценило ущерб от сделки в 77 млн руб.

По делу в качестве подозреваемых проходили руководитель отдела здравоохранения Василеостровского района Никита Тихонов и «гендиректор коммерческой структуры». «Фонтанка» писала, что речь идет о главе ООО «Мирный-55» Михаиле Задорожном, чья компания занималась комплексной уборкой местных поликлиник. Также задержали одного из работников медицинской организации и замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева.

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обыск Санкт-Петербург Василеостровский район превышение полномочий новости
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