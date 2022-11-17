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Ракова заявила о завершении создания «клиентских путей» для онкопациентов

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Столичный департамент здравоохранения завершил разработку алгоритмов оказания онкологической помощи — «клиентских путей» — от диагностики до окончания наблюдения. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, разработка таких маршрутов началась с этапа подозрения на злокачественное новообразование до подтверждения и принятия решения о тактике лечения. Сейчас «клиентские пути» расширены до этапа пожизненного диспансерного наблюдения, то есть охватывают все этапы онкопомощи.

«Онкологический диагноз — это всегда стресс, поэтому очень важно, чтобы у пациента было понимание что делать, а также четкое представление о том, какая медицинская помощь ему будет оказана. Эту задачу как раз и решают «клиентские пути», разработанные московским профессиональным онкологическим сообществом, — рассказала Ракова. — Это понятные и подробные инструкции, на которые ориентируются и врачи, и пациенты. «Клиентские пути» стали еще одним шагом реализации ценностно ориентированного подхода в системе столичного здравоохранения, когда в центре внимания находится пациент, его здоровье, эмоциональное состояние, качество жизни».

Формирование «клиентских путей» позволит повысить качество оказания онкологической помощи и сделать ее максимально прозрачной. Этот процесс подразумевает пошаговое описание всех этапов диагностики и лечения, в том числе хирургического и химиотерапевтического, а также необходимых исследований и порядок их выполнения пациентам с онкологическим заболеванием

Утверждение «клиентских путей» позволило городу сформировать рейтинг многопрофильных онкостационаров, который будет публиковаться ежеквартально. При его расчете оцениваются сроки верификации диагноза от даты первого приема до даты постановки, сроки проведения онкологического консилиума для определения тактики лечения и начала терапии. В рейтинге также учитываются отзывы самих пациентов по итогам регулярного анкетирования, которое проводят персональные помощники.

Вся медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями оказывается в Москве в шести якорных онкологических стационарах. В состав каждого входят патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи, корпуса онкохирургии и др. В одном месте организован полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов. Такой подход позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

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Подробнее ознакомиться с «клиентскими путями» можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Теги
онкобольные Департамент здравоохранения Анастасия Ракова Москва
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