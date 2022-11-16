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Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

Дмитрий Песков: если не ошибаюсь, у Путина нет планов поздравлять Байдена с 80-летием
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с восьмидесятилетием, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет», — сказал Песков.

Он также добавил, что Байден Путина с 70-летием не поздравлял.

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