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В Домодедово застрелили предпринимателя

В подмосковном Домодедово застрелили бизнесмена, Следственный комитет возбудил дело
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В подмосковном Домодедово убили предпринимателя, заявили в ГСУ СК России по Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК). По этой статье виновному грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

По предварительным данным следствия, 15 ноября в салоне автомобиля Mercedes-Benz был найден мужчина с огнестрельным ранением головы. На место происшествия выехали наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ СК, говорится в сообщении.

Найденный застреленным мужчина — один из учредителей компании «Инфорком», его звали Александр Русецкий, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области. Собеседник РБК уточнил, что Русецкий — уроженец Белоруссии, а «Инфорком» зарегистрирована в Домодедово. Компания занимается продажей автозапчастей, следует из данных сервиса РБК Компании, Русецкий — один из ее учредителей.

По информации РЕН ТВ, труп мужчины был найден в подмосковной деревне Калачево (находится в городском округе Домодедово). Охранник комплекса «Александрия Таун» увидел, что в припаркованной машине лежит окровавленный мужчина и не подает признаки жизни, после чего обратился в правоохранительные органы.

Теги
Компании
убийство Домодедово предприниматель
ИНФОРКОМ-АВТОСЕРВИС
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