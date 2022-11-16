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В мэрии утвердили проект паркового кластера на северо-западе Москвы

Юлиана Княжевская
Юлиана Княжевская (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В столичном Стройкомплексе утвердили проект планировки двух велопешеходных мостов и набережной Москвы-реки на северо-западе столицы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

В рамках проекта создадут новые мосты, которые оборудуют спусками к водоемам. Также появятся детские площадки. Еще в планах построить музыкальную академию, спортивно-образовательный объект, жилой комплекс с подземным гаражом и распределительную подстанцию.

По мнению председателя Москомархитектуры, Мневниковская пойма преображается на глазах, мощным толчком к ее развитию послужило строительство двух станций метро БКЛ — «Терехово» и «Мневники», а также реализация модели комплексной застройки. «Обеспечение связанности территорий трех районов позволит их жителям больше не чувствовать себя оторванными от остального города», — уточнила Княжевская.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, создание этого проекта даст возможность сохранить природное своеобразие и культурную идентичность этих мест и обеспечить целостность пространственной структуры.

Для жителей также будут созданы новые пешеходные маршруты, которые свяжут Мневниковскую пойму с парком Фили, Гребным каналом и другими популярными местами в городе.

Между собой мосты будут соединяться непрерывной велопешеходной дорожкой. Это даст возможность организовать общественные пространства районов Крылатское, Хорошево-Мневники и Филевский парк в единый парковый кластер.

«По проекту один из мостов будет вести в сторону Крылатского, благодаря чему повысится доступность знаковых спортивных объектов, включая Олимпийскую велотрассу, — сообщила главный архитектор проекта сектора градостроительного проектирования территорий зеленого фонда Института Генплана Москвы Марина Елагина. — Другой — в сторону Филевского парка, который является одним из наиболее известных заповедных мест Москвы, подлинным памятником садово-паркового искусства».

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Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на территории района может появиться более 120 га парковых зон, а завершить проект развития Мневниковской поймы планируют к 2030 году.

Теги
Москва градостроительство мосты Мневники Москомархитектура Андрей Бочкарев
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