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Обитаемый остров: как Мневниковскую пойму интегрируют в жизнь Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Территория Мневниковской поймы долгие годы оставалась выключенной из городской жизни. В 2014 году столичные власти приняли решение о комплексном развитии этой территории. Как отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, Мневниковская пойма представляет собой огромную площадку развития, где появятся спортивный кластер, жилые кварталы и парковые зоны. Завершить проект развития поймы планируют к 2030 году. Рассказываем, как уже изменилась территория и что ждать в ближайшем будущем.

Мневниковская пойма расположена на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники. Это искусственный остров образованный излучиной Москвы-реки и судоходным Карамышевским каналом. Общая площадь поймы составляет около 350 га. На ее территории до недавнего времени располагалась одна из последних московских деревень — Терехово, первое упоминание о которой датируется серединой XVII века. Отсюда второе название Мневниковской поймы — Тереховский остров. Долгие годы пойма была минимально задействована в городской жизни. Власти позиционировали территорию как «неблагоустроенную и депрессивную». В 2014 году здесь выявили более трех десятков несанкционированных свалок. Кроме того, часть поймы была занята временными складскими и торговыми объектами, в том числе полузаброшенными.

«Проект вовлечения Мневниковской поймы в активную городскую жизнь станет еще одним примером комплексного и продуманного развития. Реализация приведет к созданию нового зеленого кластера, и район станет точкой притяжения для инвесторов и горожан», — объяснял глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Первым шагом столичных властей для развития территории Мневниковской поймы стало строительство транспортного каркаса — метро и дорог.

Метро

Метро в Мневниковскую пойму пришло в 2021 году. Тогда открылись сразу две станции Большой кольцевой линии (БКЛ): в апреле — станция «Мневники», в декабре — «Терехово». «Большая кольцевая линия позволила обеспечить территорию Мневниковской поймы метро — самым популярным видом городского транспорта. А ввод станций «Мневники» и «Терехово» БКЛ стал важнейшим этапом на пути к реализации масштабного проекта по интеграции поймы в городскую транспортную сеть», — подчеркнул Бочкарев.

Станция «Мневники» расположена в северной части Мневниковской поймы. Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземного транспорта, перспективной жилой и общественной застройке. В будущем на станции «Мневники» планируется создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с жилыми, общественно-деловыми и социальными объектами.

Станция «Терехово» построена в южной части Мневниковской поймы. Это станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями.

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«Совсем скоро станциями будут пользоваться посетители формируемых спортивного и рекреационного кластеров, а также граждане, живущие и работающие на территории Мневниковской поймы», — уточнил заммэра столицы Бочкарев.

Дороги и мосты

Транзитом через Мневниковскую пойму проходит Северо-Западная хорда (СЗХ) — новая действующая магистраль, которая связала четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Кроме того, транспортную доступность развивающейся территории в будущем обеспечат два новых автомобильных моста.

В частности, проектируется автомобильный мост через Москву-реку вблизи Новозаводской улицы. «Этот объект запланирован в составе многоуровневой транспортной развязки на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде», — поясняет Загрутдинов. Еще один автомобильный мост построят в сторону Филевского парка в створе улицы Мясищева. «Он позволит с удобством добираться до станции метро «Мневники» Большой кольцевой линии», — добавил глава департамента строительства Москвы.

Проект моста на ул. Новозаводская
Проект моста на ул. Новозаводская (Фото: stroi.mos.ru)

Кроме того, правительство Москвы утвердило проект планировки двух велопешеходных мостов через Москву-реку и набережной на территории Мневниковской поймы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Один — в сторону Крылатского, чтобы объединить территорию Мневниковской поймы с Крылатским парком. Второй мост будет идти в парк «Фили». Таким образом, появится единый маршрут из Филевского парка через Мневниковскую пойму в Крылатское, который объединит северо-западную часть города в один парковый массив, поясняют в Стройкомплексе столицы.

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории поймы составит около 15,8 км. Она объединит все создаваемые на территории объекты и свяжет их с автомагистралями северо-запада столицы, пояснил Бочкарев.

Спортивный кластер

О планах возвести масштабный спортивный кластер на территории Мневниковской поймы власти Москвы объявили еще в прошлом году. «Предполагается создание огромного спортивного кластера. Когда мы его реализуем, он ничем не будем уступать территории «Лужников», — рассказывал Загрутдинов.

В северной части Мневниковской поймы вблизи станции метро «Мневники» планируется построить профессиональную Академию хоккея Александра Овечкина. Спортивный объект будет включать в себя комплекс временного проживания спортсменов, Центр восстановления и реабилитации.

Проект Академии хоккея Александра Овечкина
Проект Академии хоккея Александра Овечкина (Фото: stroi.mos.ru)

«В южной части поймы будет построен Многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной. Сейчас он проектируется, сдача в эксплуатацию планируется после 2024 года», — сообщил Загрутдинов.

Кроме того, по словам главы столичного департамента строительства, в соответствии с концепцией развития территории южной части Мневниковской поймы решено создать центр керлинга, многофункциональный центр пляжных видов спорта и национальный центр подготовки сборных команд по футболу. Сдача в эксплуатацию всех спортивных объектов на территории поймы запланирована после 2024 года.

Перспективы на будущее

В будущем на территории Мневниковской поймы появится жилая, общественная и административно-деловая застройка, а также социальная инфраструктура. Так, в планах столичных властей построить на территории поймы три образовательных центра на 1650 мест (в том числе 1350 школьных мест и 300 дошкольных), а также еще одно дошкольное образовательное учреждение на 200 мест. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию — 2023–2028 годы.

Столичные власти также обещают, что значительную часть развивающейся территории Мневниковской поймы составят зеленые зоны для отдыха москвичей и гостей города. По оценкам главы Стройкомплекса, на территории района может появиться более 120 га парковых зон.

Теги
Москва Строительство градостроительство дороги метрополитен Андрей Бочкарев
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