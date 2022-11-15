В Госдепе США после сообщений о падении ракет в Польше заявили, что не хотят эскалации

США на фоне сообщений о Польше заявили, что не стремятся к эскалации

США находится в тесном контакте с польскими властями, чтобы установить все детали произошедшего у границ с Украиной взрыва. В польских СМИ пишут о падении российских ракет. Москва сообщения о ее причастности сочла провокацией

Вашингтон не стремится к эскалации ситуации, заявил представитель Госдепа США Ведант Патель на брифинге, комментируя заявление российского Минобороны о том, что Россия непричастна к падению ракет в Польше и считает сообщения об этом «намеренной провокацией, нацеленной на эскалацию ситуации».

Он добавил, что США находятся в тесном контакте с польскими властями для установления всех деталей произошедшего.

Вечером 21 ноября польское Radio ZET сообщило о падении двух ракет в селе Пшеводув Люблинского района, которое находится в 8 км от границы с Украиной. В пожарной службе Польши заявили, что там произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека, однако подчеркнули, что причины случившегося пока неизвестны. Польское издание Lublin112 пишет, что на найденных на месте происшествия ракетах нет маркировки.

До этого по Украине был нанесен массированный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры. На всей территории страны проходят экстренные отключения электричества. По словам украинского президента Владимира Зеленского, всего ударов было 90. Ранее он говорил, что в результате ударов повреждено уже около 40% энергетической структуры страны.

После этих сообщений в Польше созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер призвал СМИ не публиковать неподтвержденную информацию, по его словам, все подробности станут известны после совещания.

В США не подтвердили информацию о падении ракет, как и то, что они были российскими. Минобороны России опровергло информацию о причастности Москвы и заявило, что по территориям вблизи польско-украинской границы удары не наносились.

Тем не менее, ряд стран НАТО уже обвинили Россию в произошедшем. В Эстонии заявили о готовности защищать «каждую пядь территории НАТО». Страны альянса находятся в контакте с Польшей для выяснения деталей. Премьер Чехии Петр Фиала подчеркнул, что если Варшава подтвердит, что ракеты были российскими, это станет эскалацией со стороны Москвы.

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс указал, что в этом случае вступает в силу четвертая статья договора НАТО о консультировании членов альянса, если, по мнению какого-либо из них, под угрозой находится территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран блока.