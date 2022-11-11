Ликсутов рассказал о системе обеззараживания столичных вагонов метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Почти две трети поездов Московского метрополитена к настоящему моменту оборудованы специальной системой кондиционирования с обеззараживанием и фильтрацией воздуха. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в метро работает уже более 7 тыс. таких устройств, по два на каждый вагон (58% подвижного состава).

Блоки разработаны российской компанией и производятся в нашей стране, рассказал вице-мэр. Для обеззараживания воздуха в них используют ультрафиолетовые лампы безопасной конструкции. Они работают в закрытом контуре, обрабатывая воздух до входа в вагон — в салон он поступает уже очищенным. То есть технология совершенно безопасна для пассажиров. Кроме того, система оснащена воздушными фильтрами, которые задерживают мелкие частицы пыли.

Ликсутов добавил, что согласно тестам лабораторий Роспотребнадзора эта система климат-контроля уничтожает не менее 95% вирусов и бактерий. За час она очищает до 3,3 тыс. куб. м воздуха во всем составе, в результате чего этот воздух в вагонах чище, чем на улице и даже в некоторых парках. Производитель вагонов следит за этим оборудованием — его проверка в депо проводится каждый день. Кроме того, периодически очищаются все системы, при необходимости устраняются неисправности, заменяются УФ-лампы и воздушные фильтры.

Оснащение столичной подземки такими системами ведется не только для комфорта пассажиров, но и для их безопасности. Вице-мэр сообщил, что первый такой состав начал курсировать в Москве еще в 2012 году, а во время пандемии коронавируса обеззараживающие блоки, вместе с другими мерами столичных властей, помогли защитить здоровье людей. К настоящему моменту эти системы установлены в поездах новых серий («Ока», «Москва» и «Москва-2020»), по два блока на каждый вагон.