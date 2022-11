Покупавший «греховные акции» Бьюрри вложился в детали для ракет

Майкл Бьюрри (Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images)

Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри, прообраза героя фильма «Игра на понижение», в третьем квартале вложился в частные тюрьмы и производителя ракетных двигателей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на нормативный документ.

Как сообщает агентство, хедж-фонд купил акции медиаконгломерата Qurate Retail Inc. (ранее известен как Liberty Interactive Corporation), частной тюремной компании CoreCivic Inc. и производителя жидкостных ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. Scion также приобрела акции коммуникационных компаний Liberty Latin America Ltd. и Charter Communications Inc., одновременно увеличив свою долю в инвестиционном фонде недвижимости GEO Group Inc., управляющем тюрьмами и психиатрическими лечебными учреждениями.

Reuters уточняет, что Бьюрри купил около 1,5 млн акций Geo Group. В компанию он вложил $17,3 млн — это самый большой показатель в портфеле предпринимателя, а в CoreCivic — $7,8 млн.

В прошлом ноябре Бьюрри продал почти весь свой портфель и оставил лишь шесть бумаг из сектора «греховных акций». В итоге половина акций пришлась на оборонно-промышленную корпорацию, производящую военную и промышленную технику Lockheed Martin, GEO Group и CoreCivic.

Sin stocks («греховные акции», или «акции греха») — акции компаний, которые ведут спорную с этической точки зрения деятельность. Такие ценные бумаги отличаются стабильной прибылью: многие компании из этого сегмента демонстрируют хорошие финансовые показатели и выплачивают дивиденды многие годы. Кроме того, зачастую «греховные акции» не сильно реагируют на колебания рынка, поскольку продукция таких компаний находит спрос в любые периоды.

Во втором квартале фонд Scion Asset Management продал все бумаги в портфеле и купил только акции Geo Group. В частности, тогда он избавился от активов Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Alphabet, телекоммуникационной компании Discovery и сервиса бронирования Booking Holdings.