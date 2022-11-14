МЧС: в Зеленограде после взрыва газового баллона загорелась "Газель"

В Зеленограде около заправки взорвась газель

Фото: Подслушано Зеленоград / VK

В Зеленограде рядом с автозаправкой произошел пожар, там загорелась «Газель», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Было возгорание «Газели», наши силы и средства оказали помощь Москве в тушении пожара, там был хлопок газового баллона», — рассказали РБК с пресс-службе ведомства. По данным ведомства, пожар уже потушили.

О взрыве «Газели» возле автозаправки в 16-м микрорайоне Зеленограда

сообщал ранее телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал «112» сообщал, что на заправке на улице Андреевка взорвался бензовоз.

О взрыве «Газели» возле автозаправки в 16-м микрорайоне Зеленограда

сообщал ранее телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал «112» сообщал, что на заправке на улице Андреевка взорвался бензовоз.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на пересечении улицы Андреевка с Георгиевским шоссе есть газовая заправка «Карат Ойл» («Пропан-24»).