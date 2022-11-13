Глава таможенного управления США ушел в отставку

Президент США Джо Байден принял отставку главы таможенного управления и пограничного контроля Кристофера Магнуса. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Как пишет пресс-служба Белого дома, Байден поблагодарил Магнуса за сорок лет службы и особо отметил его заслуги в реформе полиции. Ранее Магнус возглавлял полицию в трех американских городах.

О возможной отставке Магнуса накануне писал CNN со ссылкой на источники. По данным издания, отставку Магнуса потребовал секретарь по внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Как пишет CNN, работа Магнуса вызвала критику из-за «потери связи» с таможенным управлением, а также с регулированием границы США и Мексики.

Новый глава американской таможни пока не назначен.