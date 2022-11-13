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Ливан экстрадировал в Ирак внучатого племянника Саддама Хусейна

Ливан экстрадировал человека, который, как утверждается, является внучатым племянником Саддама Хусейна, в Ирак, где он обвиняется в причастности к резне, совершенной ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает издание Al Arabia со ссылкой на источники в силовых структурах.

Иракские СМИ называют Абдуллу Сабави внучатым племянником Саддама Хусейна. Его экстрадировали в среду 9 ноября, рассказал на условиях анонимности источник агентства AFP.

«Его обвиняют в том, что он был членом ИГИЛ и участвовал в резне в Шпайхере в 2014 году, в ходе которой экстремистская группировка казнила до 1700 курсантов ВВС», — рассказал источник.

Сабави родился в 1994 году. Он был задержал 11 июня по запросу Интерпола. После этого Ирак запросил его экстрадицию

Семья Сабави отрицает обвинение. По их словам, во время резни в Шпайхере он находился в Йемене.

Резня в Кэмп-Шпайхере считается одним из самых страшных преступлений ИГИЛ в Ираке. Десятки причастных к резне были приговорены иракскими судами к смертной казни.

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Режим Хусейна бы свергнут в 2003 году после вторжения американской армии в Ирак. Власти США утверждали, что он владеет оружием массового уничтожения, однако позже эта информация не подтвердилась. Сам Хусейн был казнен.

В 2013 году в Ираке началась гражданская война. Север страны захватило «Исламское государство». В 2017 году международной коалиции во главе с США удалось выбить террористов из этих территорий. Однако оставшиеся боевики до сих пор совершают атаки на правительственные войска и на американских солдат, размещенных в Ираке.

Теги
Ирак Саддам Хусейн терроризм ИГИЛ
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