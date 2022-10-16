На юго-востоке Москвы обнаружили тело подростка

Фото: СК РФ по г. Москве

В районе Косино-Ухтомский на юго-востоке Москвы обнаружили тело 14-летнего подростка, сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета по столице. Начата доследственная проверка.

По предварительным данным, родители обратились в правоохранительные органы после того, как накануне подросток ушел гулять с друзьями и потом не вернулся домой.

На месте работают следователи и криминалисты, для установления точной причины смерти подростка назначены судебные экспертизы. Изучаются записи с камер видеонаблюдения и маршрут передвижения. Планируется опрос его родственников и знакомых.

«По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.