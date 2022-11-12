В Кирове проведут проверку после выхода полуторагодовалой девочки из детсада без одежды

В Кирове проведут проверку после выхода девочки без одежды из детсада

Фото: СК РФ

Прокуратура Кировской области организовала проверку после распространившегося в Сети видео, на котором видно, как маленькая девочка самостоятельно вышла с территории частного детского сада без одежды.

Прокуратура проверит соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Региональное управление Следственного комитета, в свою очередь, проводит доследственную проверку и устанавливает факты возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Губернатор Кировской области Александр Соколов уточнил, что инцидент произошел 10 ноября на улице Чапаева. По его словам, там «в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность» индивидуальный предприниматель организовал группу по присмотру за детьми.

«В тот день в группе было три ребенка. Воспитательница отправила детей на тихий час, вышла в другую комнату. Девочка вышла в открытую дверь. Без присмотра, абсолютно свободно», — рассказал глава региона. Он выразил благодарность курьеру, который заметил девочку, и вместе с местной жительницей вызвал скорую.

Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры «побега», уточнив, что из детсада ушла полуторагодовалая девочка. Заметившая ее прохожая отвела девочку к себе домой, а затем вызвала скорую, позже ребенка передали родителям. По их словам, девочка находилась на улице больше часа, однако воспитатели не заметили ее отсутствия. Родители рассказывают, что ребенок находится в стрессовом состоянии.

Со слов директора учреждения, такая ситуация произошла из-за того, что воспитатель вышла на улицу кормить птиц после того, как уложила детей спать, и забыла закрыть дверь, пишет канал. В саду рассказали, что эта девочка часто просыпается во время тихого часа и начинает искать воспитателя.