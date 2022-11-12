В петербургский Дом Зингера вернулся старейший книжный магазин

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Хоккейный «Спартак» назначил нового главного тренера Спорт, 15:03
В Египте 20 человек погибли при падении автобуса в речной канал Общество, 15:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:00
Рогозин призвал прекратить «играть в демократию» ради победы на фронте Политика, 14:56
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 14:52
В США запросили 15 лет для экс-миллиардерши Холмс по делу Theranos Бизнес, 14:47
В петербургский Дом Зингера вернулся старейший книжный магазин Бизнес, 14:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Фигуристка Косторная рассказала о мечте стать пластическим хирургом Спорт, 14:29
Минобороны сообщило о пресечении атак ВСУ на нескольких направлениях Политика, 14:28
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 14:06
Какие лекарства от COVID закупали в России на ₽500 млрд. Инфографика Общество, 14:00
Энергетики увидели риск роста сроков отключений света в Киеве в холода Политика, 13:58
«Урал» впервые за 16 лет обыграл «Факел» в чемпионате России Спорт, 13:58
На Украине заявили, что Херсон полностью обесточен Политика, 13:50
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

В петербургский Дом Зингера вернулся старейший книжный магазин

В Доме Зингера в Петербурге после ремонта открыли книжный магазин

Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:domknigisinger / Telegram Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Фото:domknigisinger / Telegram Фото:domknigisinger / Telegram Фото:Александр Демьянчук / ТАСС Световое шоу на потолке во время открытия Дома книги

В Доме Зингера в центре Санкт-Петербурга, закрытом с марта этого года, после ремонта открылся Дом книги, которым управляет принадлежащее городским властям АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги». Компания покинула здание в 1999 году, на месте ее магазина открылся одноименный книжный.

«Дом книги» начинает свою историю с 1919 года. Его создание было связано с работой первых советских книгоиздательств, в частности с организацией Госиздата. Он принадлежит Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Частный «Дом книги» закрылся в марте после того, как по решению суда был расторгнут договор субаренды компанией Андрея Исаева, бывшего совладельца Балтийского банка и основателя Петербургского агентства недвижимости (ПАН). Помещения достались Альфа-банку, которому еще в 2016 году перешли активы Исаева после возбуждения против него уголовного дела о хищении. Среди них был и ЗАО «Зингер», который выступал арендатором помещений.

Пока открылись первый и второй этажи магазина. Позже к ним добавится цокольный, куда переедет нон-фикшен-литература, передает «Фонтанка». На первом этаже можно найти книги, посвященные искусству, и произведения петербургских авторов, на втором располагаются отдел детской литературы с пространством для игр и кофейня. На обоих этажах вдоль окон расположены зоны для чтения. В новом книжном цены станут более демократичными, обещала директор по закупкам АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги» Александра Хлопонина.

Теги
Санкт-Петербург Дом Зингера Дом книги
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Организаторы перенесли книжную ярмарку Non/fiction на декабрь
Общество
В центре Москвы открыли памятник Галине Вишневской
Общество
В Петербурге вернут Мефистофеля на Лахтинскую улицу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter