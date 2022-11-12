В петербургский Дом Зингера вернулся старейший книжный магазин

В Доме Зингера в центре Санкт-Петербурга, закрытом с марта этого года, после ремонта открылся Дом книги, которым управляет принадлежащее городским властям АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги». Компания покинула здание в 1999 году, на месте ее магазина открылся одноименный книжный.

«Дом книги» начинает свою историю с 1919 года. Его создание было связано с работой первых советских книгоиздательств, в частности с организацией Госиздата. Он принадлежит Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Частный «Дом книги» закрылся в марте после того, как по решению суда был расторгнут договор субаренды компанией Андрея Исаева, бывшего совладельца Балтийского банка и основателя Петербургского агентства недвижимости (ПАН). Помещения достались Альфа-банку, которому еще в 2016 году перешли активы Исаева после возбуждения против него уголовного дела о хищении. Среди них был и ЗАО «Зингер», который выступал арендатором помещений.

Пока открылись первый и второй этажи магазина. Позже к ним добавится цокольный, куда переедет нон-фикшен-литература, передает «Фонтанка». На первом этаже можно найти книги, посвященные искусству, и произведения петербургских авторов, на втором располагаются отдел детской литературы с пространством для игр и кофейня. На обоих этажах вдоль окон расположены зоны для чтения. В новом книжном цены станут более демократичными, обещала директор по закупкам АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги» Александра Хлопонина.