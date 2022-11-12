В Чувашии сообщили о гибели добровольца в ЛНР

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Погибшего у села Золотаревка в Луганской народной республике жителя Чувашии Сергея Стонового, который отправился в зону проведения военной операции в качестве добровольца, посмертно наградили орденом Мужества, сообщил глава региона Олег Николаев.

«Настоящие герои незаметны, но в сложные для Родины времена всегда готовы встать на защиту! Именно таким человеком был для нас Сергей Васильевич Стоновой», — написал чувашский губернатор в Telegram.

Награду вручили семье погибшего — жене Олесе и сыну Никите. Последний является курсантом военного училища и, по словам Николаева, «продолжит дело отца». Глава республики пообещал, что семья Стонового будет получать всю необходимую поддержку от региона.

О взятии под контроль Золотаревки, которая находится в 10 км от Лисичанска, корреспондент «РИА Новости» и источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщали в начале июля. Минобороны 2 июля сообщало о потере украинскими войсками более 50% личного состава «только за сутки» в районе Золотаревки и близлежащей Верхнекаменки.

В середине октября замкомандира 6-го казачьего полка с позывным «Седьмой», рассказывая об активных действиях украинских «диверсантов» возле поселка Белогоровка, говорил, что находящаяся неподалеку Золотаревка разрушена после обстрелов со стороны ВСУ.