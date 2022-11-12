Синоптик предупредил о снеге на юге России

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Во второй половине следующей недели на юге европейской части России может выпасть снег, в то же время в других южных регионах, за исключением тех, где он уже выпал, снега не ожидается, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что похолодание, которое придет в центральную часть России вечером в воскресенье, 13 ноября, до юга страны доберется ко вторнику, однако осадков, за исключением горных районов республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, где уже есть снег, оно не вызовет.

«При этом юг европейской России в четверг ждет следующий циклон, на этот раз более теплый и с обильными дождями, а вот уже за ним в пятницу совсем не исключено, что на Кубань и Крымский полуостров начнут проникать еще более холодные воздушные массы, на этот раз уже вызывая снег», — добавил Леус.

По оценкам синоптиков, в пятницу, 18 ноября, небольшой снежный покров появится в степных районах Краснодарского края, в горных районах Крыма и на севере Волгоградской области. На следующий день к этому региону добавится территория Ставрополья и Калмыкии. В воскресенье небольшой снег пройдет в Астраханской области, а в горных районах Северного Кавказа он может появиться и в долинах.

Москвичей снег ожидает в начале следующей недели, говорила ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. По ее словам, после рекордно теплой субботы в Москве уже в понедельник воздух не прогреется больше чем до плюс 1–2 градусов. Со вторника начнутся ночные заморозки, и даже днем температура не будет выше ноля.