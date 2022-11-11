Бывшего главу ФСКН Виктора Черкесова похоронили в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с Виктором Черкесовым в храме Новодевичьего монастыря (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Первого руководителя Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), генерал-полковника Виктора Черкесова похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге, передает корреспондент «Коммерсанта».

Панихида прошла в соборе Воскресения Христова. На похороны пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского парламента Александр Бельский, главный прокурор Виктор Мельник, действующие и бывшие депутаты Госдумы, сотрудники различных органов безопасности. Президент Владимир Путин прислал телеграмму. По окончании ритуала тело генерал-полковника опустили в могилу под выстрелы почетного караула, пишет издание.

Черкесов умер 9 ноября в Петербурге, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Причину смерти депутат не назвал.

Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде, в 1973-м окончил юридический факультет Ленинградского университета, вскоре поступил на службу в КГБ. Став директором ФСБ России, Путин взял его к себе первым заместителем. В 2000 году Черкесов входил в предвыборный штаб Путина, а после его назначения на пост президента стал полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе. В 2003 году Путин назначил Черкесова первым председателем Госнаркоконтроля, через год служба была переименована в ФСКН.

Черкесов лишился должности вскоре после публикации в газете «Коммерсантъ» его статьи «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». В ней он рассказал о междоусобице между «либералами» и «чекистами» в российских спецслужбах и написал, что постсоветское общество «удержалось» на «чекистском крюке». Комментируя статью, Путин сказал, что «выносить такого рода проблемы в СМИ» считает некорректным. Спустя несколько месяцев Черкесова назначили главой Рособоронпоставки. Источник «Ведомостей» назвал это «мягкой отставкой».