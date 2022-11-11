СК не подтвердил данные об отравлении газом студентов колледжа в Москве

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Информация об отравлении газом студентов колледжа на севере Москвы не подтверждается. Об этом сообщили в главном управлении Следственного комитета по Москве. Для выяснения обстоятельств возможного происшествия на место выехали следователи Бутырского межрайонного следственного отдела, добавили в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщил, что в политехническом колледже на Бибиревской улице 20 студентов пожаловались на головную боль. Предварительно, они отравились газом, на месте работали медики, сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили РБК, что здание Политехнического колледжа им. П.А. Овчинникова не газифицировано. Специалисты не выявили в здании превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ. «Штатным газоанализатором «Геолан» были взяты пробы воздуха — превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено», — заявили в ведомстве. Там добавили, что «дети будут отправлены домой».

Директор колледжа Наталья Еремина в свою очередь сказала РБК, что все студенты уже вернулись к занятиям. «От некоторых учащихся поступили жалобы на ухудшение самочувствия, администрация колледжа сразу же вызвала скорую помощь. Две бригады скорой медицинской помощи прибыли на место в течение пяти минут и осмотрели студентов», — говорит директор. По ее словам, симптомов отравления ни у кого не выявили, госпитализация студентам не потребовалась — это подтверждает и МЧС.