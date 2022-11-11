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В ДНР попросили Путина присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»

Парламент ДНР попросил Путина присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы». Об этом сообщается на сайте парламента.

«Звание „Город воинской славы“ присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм», — отметил председатель Народного совета Владимир Бидевка. Жители Мариуполя внесли значимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, они проявляют мужество и стойкость в период специальной военной операции России, считает он.  

Депутаты также попросили присвоить Горловке статус «Город трудовой доблести». Бидевка отметил, что это звание «присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города». Спикер пояснил, что жители Горловки внесли значимый вклад в достижение победы в ВОВ, обеспечив бесперебойное производство угля и других стратегически важных материалов.

Звание «Город воинской славы» имеют более 40 российских городов. В последний раз оно присваивалось в 2015 году, тогда его получили Гатчина, Грозный, Петрозаводск, Старая Русса и Феодосия. Звание «Города воинской славы» дают городам, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм».

Звание «Город трудовой доблести» появилось в российском законодательстве 1 марта 2020 года. Основанием для присвоения почетного статуса могут стать госнаграды, которыми награждались городские предприятия, или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР. В том же году Путин присвоил этот статус 20 городам. В 2021 году звание получили 12 городов: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. 

Теги
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