IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

Надпись «Каждому свое» была размещена нацистами на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд. Впоследствии она неоднократно использовалась в рекламных кампаниях, каждая из которых заканчивалась принесением извинений

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Мебельная компания IKEA отказалась от рекламы со слоганом «Каждое свое». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях», — сказали в пресс-службе компании. Там отметили, что с уважением относятся к истории и «признают свою ошибку».

Надпись «Каждому свое» (в ее немецком варианте — Jedem das Seine) была размещена нацистами на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд, в котором в 1937–1945 годах было заключено около 280 тыс. человек, из которых более 56 тыс. погибли.

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.

История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе. В 1998 году компания Nokia запустила в Германии рекламную кампанию новой модели телефона под слоганом Jedem das Seine, однако после протеста Американского еврейского комитета сняла уже вывешенные рекламные плакаты и принесла извинения. В 2009 году нефтяная компания ExxonMobil вместе с кофейной сетью Tchibo вывесила на нескольких сотнях своих заправок в Германии плакаты с надписью Jedem das Seine, предлагая попробовать кофе. После протестов Центрального совета евреев Германии компании извинились, заверив, что не знали о нацистском прошлом лозунга, и свернули кампанию.