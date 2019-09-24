IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда» Общество, 19:43 Дацюк дебютирует за «Автомобилист» в матче КХЛ против «Витязя» Спорт, 19:42 Суд перенес рассмотрение УДО четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева Общество, 19:40 Дочь Заворотнюк опровергла данные о приглашении на шоу Малахова за деньги Общество, 19:37 В Белоруссии начали расследование коррупции при монтаже на АЭС Бизнес, 19:32 Депутат ФРГ возмутилась выдачей виз жителям Донбасса с паспортом России Политика, 19:31 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 19:25 Акционером «Алтайвагона» оказался совладелец двух портов Бизнес, 19:18 Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах Общество, 19:17 Кудерметова обыграла 10-ю ракетку мира Бенчич на турнире в Ухане Спорт, 19:05 IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое» Общество, 19:05 В Минфине назвали условия получения льготной ипотеки на Дальнем Востоке Экономика, 19:04 Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров Политика, 19:02 Из башни «Федерация» в Москва-Сити эвакуировали людей из-за угрозы пожара Общество, 18:59
Общество ,  
0 
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
Надпись «Каждому свое» была размещена нацистами на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд. Впоследствии она неоднократно использовалась в рекламных кампаниях, каждая из которых заканчивалась принесением извинений
Фото: Susana Vera / Reuters

Мебельная компания IKEA отказалась от рекламы со слоганом «Каждое свое». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях», — сказали в пресс-службе компании. Там отметили, что с уважением относятся к истории и «признают свою ошибку».

Надпись «Каждому свое» (в ее немецком варианте — Jedem das Seine) была размещена нацистами на воротах концентрационного лагеря Бухенвальд, в котором в 1937–1945 годах было заключено около 280 тыс. человек, из которых более 56 тыс. погибли.

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.

История с IKEA — не первый случай использования слогана «Каждому свое» в рекламе. В 1998 году компания Nokia запустила в Германии рекламную кампанию новой модели телефона под слоганом Jedem das Seine, однако после протеста Американского еврейского комитета сняла уже вывешенные рекламные плакаты и принесла извинения. В 2009 году нефтяная компания ExxonMobil вместе с кофейной сетью Tchibo вывесила на нескольких сотнях своих заправок в Германии плакаты с надписью Jedem das Seine, предлагая попробовать кофе. После протестов Центрального совета евреев Германии компании извинились, заверив, что не знали о нацистском прошлом лозунга, и свернули кампанию.

В 2018 году слоган «Каждому свое» появился на рекламных плакатах «Билайна», после того как реклама вызвала вспышку негодования в социальных сетях, компания отказалась от продолжения кампании. «Фраза была всего лишь призвана отразить особенности тарифного предложения. Нам искренне жаль, что она вызвала негативные ассоциации, которые ни в коем случае не имелись нами в виду», — заявили в пресс-службе оператора.

Автор: Евгений Калюков
Теги: IKEA, Виталий Милонов, реклама
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter