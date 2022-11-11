Москомархитектура сообщила о росте заявок от застройщиков на 12%

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Количество заявок от застройщиков на получение госуслуг в Москомархитектуре выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 12%. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, это означает, что строительная активность в столице не просто остается высокой, но и растет, несмотря на общие экономические трудности. Она рассказала, что с начала 2022 года специалисты ее ведомства обработали 48 678 заявок от строительных компаний на различные государственные услуги.

К настоящему времени переведены в электронный вид все основные услуги, которые предоставляет Москва в сфере стройбизнеса, — от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до разрешения на ввод в эксплуатацию и постановки объекта на кадастровый учет. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он пояснил, что деятельность Стройкомплекса Москвы полностью автоматизирована, «организовано межведомственное информационное взаимодействие, в том числе с федеральными органами власти; проведена работа по оцифровке и структурированию градостроительных и разрешительных документов».

Цифровизация столичного строительного комплекса включает в себя не только перевод бумажного документооборота в электронный вид, но и внедрение дополнительных возможностей. В частности, Москва первой начала использовать ТИМ (технологии информационного моделирования). Это процесс проектирования, согласования, возведения, оснащения, эксплуатации и ремонта стройобъекта через создание его полной цифровой модели — причем отменяется не только «бумажный» пробег между бизнесом и государством, но и между участниками строительной цепи — проектировщиками, поставщиками, подрядчиками и т.д. Трехмерная модель здания загружается в московскую электронную базу одновременно с проектами сопряженных инженерных систем, а все участники процесса, от архитекторов и инженеров до исполнителей и надзорных органов, взаимодействуют через эту базу в режиме реального времени.

Переход Москвы на «электронное строительство» будет взят за основу для федеральной модели, поскольку «цифра» ускоряет сроки реализации проектов, задает им единую логистику, сокращает издержки и повышает качество взаимодействия, а следовательно, и самого строительства. По состоянию на первое полугодие 2022 года, по данным Андрея Бочкарева, Москва смоделировала в цифровом виде свыше 50 строек.

Юлиана Княжевская пояснила, что из почти 49 тыс. госуслуг, оказанных в 2022 году, наиболее востребованными являются ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.