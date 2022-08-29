В мэрии Москвы рассказали о темпах цифровизации строительной отрасли

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С начала 2022 года в Мосгосэкспертизу передано свыше 30 строительных проектов, которые выполнены с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он подчеркнул, что с каждым годом в Москве становится все больше объектов, спроектированных в электронном виде.

Заммэра отметил, что активная цифровизация московского строительного комплекса ведется в течение последних пяти лет, а экспертиза проектов (Мосгосэкспертиза) начала переходить на ИТ еще в 2012 году. По словам Бочкарева, внедрение ТИМ способствует снижению административных барьеров, сокращению инвестиционно-строительного цикла, повышению качества проектирования и эксплуатации готовых зданий. В общей сложности, сообщил Бочкарев, Москва сейчас ведет свыше 50 строек, смоделированных в «цифре». Среди них — реновационные дома в Ростокино, Новогиреево, Метрогородке и других районах Москвы, учебно-образовательный кластер «Ломоносов», лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова (департамент здравоохранения Москвы), спорткомплексы на Остафьевской улице и ул. Москворечье, и другие объекты столицы, которые глава Стройкомплекса охарактеризовал как значимые.

BIM (Building information model), или ТИМ (Технология информационного моделирования) — это процесс проектирования, согласования, возведения, оснащения, эксплуатации и ремонта строительного объекта путем создания его полной цифровой модели и отказа от бумажного документооборота. Трехмерная модель здания загружается в базу одновременно с проектами сопряженных инженерных систем, и к ней подключены одновременно все участники процесса, от архитекторов и инженеров до инвесторов, подрядчиков и надзорных органов. «Электронное строительство» выполняет автоматическую состыковку различных участков проекта, выявляя и устраняя технические коллизии, тем самым повышая качество строительства. Оно же задает единую логистику проекту и ускоряет сроки его реализации, переводя весь документооборот из бумажного вида в цифровой. Не только 3D: как BIM-технологии помогают избежать ошибок в строительстве Индустрия 4.0

Директор ГБУ «ГлавАПУ» Москомархитектуры Дмитрий Чумачков рассказал, что благодаря цифровизации столичного строительства объем бумажных документов сократился у московских проектировщиков почти на две трети — с 20 тыс. листов в месяц до 9 тыс.

Проект Москвы по цифровизации строительства и созданию «цифровых двойников» строительных объектов будет взят за основу на федеральном уровне. Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что Минстрой России поставил задачу превратить проект в федеральный и сделать его открытым. Он также сообщил, что формирование системы ТИМ ведется на основе отечественного софта, а задача департамента — задать ему единые стандарты, помочь инвесторам и строителям освоить их и интегрировать участников строительства в «цифру». Подрядчики уже обязаны перевести в электронный вид все договоры. А специалисты департамента ждут их для консультаций и обучения на бесплатных семинарах.

В Москомэкспертизы отметили, что уровень проработки ТИМ-моделей, которые поступают на рассмотрение, значительно вырос. Председатель комитета Анна Яковлева заявила, что качество моделей постоянно растет вместе с компетенцией проектных организаций. Последним Москомэкспертиза помогает в поиске информации, проводит обучение и оказывает необходимые консультации.