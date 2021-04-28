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Умерла актриса РАМТ Нинель Терновская

Нинель Терновская
Нинель Терновская (Фото: Российский академический Молодежный театр)

Народная артистка России Нинель Федоровна Терновская скончалась на 95-м году жизни. Об это сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра.

Пресс-служба сообщает, что Терновская умерла 27 апреля. Время и место прощания объявят позже.

Нинель Терновской было 94 года. В 1948 году она окончила студию при Центральном Детском театре, а после сразу же попала его в труппу.

За годы своей карьеры актриса играла в таких спектаклях, как «Снежная королева», «Золотой ключик», «Мертвые души», «Отверженные», передает интернет-портал «Kinoteatr.ru».Кроме работы в театре, Терновская также снималась в фильмах-спектаклях — «Сон с продолжением» в 1967 году, «Рамаяна» в 1969 году, «Сказка о четырёх близнецах» 1972 года, «Финист — Ясный сокол Женька-наоборот» 1976 года, «Женька-наоборот» 1991 года и других.

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