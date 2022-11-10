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Пушилин пригрозил «нерадивым чиновникам» увольнением «с волчьим билетом»

Пушилин: в ДНР введут дополнительные должности вице-премьеров
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Чиновников, которые плохо выполняют свои обязанности, будут увольнять из администрации ДНР с волчьим билетом (то есть с отрицательной характеристикой), заявил глава республики Денис Пушилин.

«К тем нерадивым чиновникам, которые не слышат граждан, которые отправляют по кругу по разным кабинетам, прикрываются различными бумажками, будут приняты соответствующие кадровые решения вплоть до увольнения с волчьим билетом», — пообещал Пушилин. Он напомнил, что в регионе проходит кадровый конкурс «Лидеры возрождения», «появляется определенный задел на замещение должностей».

Пушилин анонсировал изменения в структуре правительства. «Когда вникали в проблему и искали причины, почему же нет результата искомого, было много очень оправданий в нехватке полномочий», — пояснил он. Поэтому было принято решение наделить полномочиями «лиц, ответственных за разные отраслевые направления, которые являются ключевыми для развития экономики» республики. «По сути, у нас появится дополнительное количество вице-премьеров с полнотой возможности принятия решений», — подытожил глава ДНР.

В середине октября президент России Владимир Путин подписал указ о двойной оплате для командированных в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области чиновников. В середине августа председатель правительства ДНР Виталий Хоценко представил новых руководителей. Замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития Владимир Зверков занял должность первого заместителя министра экономического развития ДНР, замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Рустам Мингазов стал советником председателя правительства республики. Должности в правительстве ДНР получили еще несколько российских чиновников.

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