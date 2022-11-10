Пуля попала в пассажирский самолет при посадке в аэропорту Бейрута

Шальная пуля попала в авиалайнер во время посадки в аэропорту Бейрута

Фото: PaulaYacoubian / Twitter

В пассажирский самолет ливанской авиакомпании Middle East Airlines (MEA), летевший из Иордании в Бейрут, во время посадки попала пуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу MEA Мохамеда аль-Хута. Никто не пострадал.

Аль-Хут объяснил, что стреляли в честь торжества: в Ливане распространено ношение оружия и есть традиция стрелять в воздух во время праздников и важных событий (например, выступлений политиков или объявления результатов экзаменов).

«Эта практика стрельбы в воздух в Ливане должна быть прекращена. Она создает опасность для воздушного движения и аэропорта», — подчеркнул аль-Хут. По его словам, каждый год пули попадают примерно в семь-восемь самолетов, стоящих в аэропорту Бейрута, но сегодня пуля впервые попала в движущееся воздушное судно.

Фото: PaulaYacoubian / Twitter

Этим рейсом летела депутат парламента Ливана Паула Якубян. В своем «Твиттере» она выложила фотографии, на которых видны дыры в фюзеляже от выстрела. По словам Якубян, пуля вошла в самолет прямо у нее над головой.