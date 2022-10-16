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Болгария заподозрила «российских хакеров» в атаке на госсайты

Болгария заподозрила «хакеров из России» в атаке на сайты президента и правительства
По данным властей Болгарии, атака на сайты президента, правительства, ключевых министерств и Конституционного суда была осуществлена из Магнитогорска. Ответственность взяла на себя группировка Killnet
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Сайты президента, правительства, ключевых министерств и Конституционного суда Болгарии подверглись хакерской атаке, сообщил в своем Twitter генпрокурор Иван Гешев.

Как утверждает его заместитель, директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов, атака велась с территории России — из Магнитогорска, пишет BTA. Неизвестно, осуществили ли ее один или несколько хакеров. По словам Сарафова, отследить атаку удалось при помощи специального программного обеспечения, что позволило минимизировать ее последствия.

Гешев назвал атаку серьезной проблемой и «нападением на болгарское государство». Как сообщили власти, работу сайтов удалось восстановить, утечки информации или личных данных не произошло.

Болгарские СМИ, в частности, Manager.bg, пишут, что ответственность за произошедшее взяла на себя группа Killnet, которая утверждает, что связана с Россией. Издание цитирует сообщение хакеров в телеграм, где утверждается, что они заблокировали более 10 правительственных ресурсов Болгарии «за предательство России и поставку оружия на Украину».

Болгария осудила российскую военную операцию на Украине, поддержала санкции Евросоюза против Москвы и приняла у себя украинских беженцев. Однако страна отказалась поставлять Киеву тяжелое вооружение. «Есть решение парламента, который проголосовал за предоставление военно-технической помощи, но не оружия, мы не можем его нарушать», — говорил в конце сентября глава Минобороны Димитр Стоянов.

9 октября RT опубликовал интервью с основателем группы Killnet, представившемся KillMilk. Он заявил, что является законопослушным гражданином России, не осуждает действия российского правительства и «не совершает преступления на территории родины». По словам хакера, основная цель группы — «отпор врагу и мир на земле». На следующий день сайты некоторых крупнейших аэропортов в США подверглись кибератаке, к которой, по данным CNN, причастна Killnet.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Болгария хакерская атака сайты
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