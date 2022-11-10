Экс-депутат украинской Рады Алексей Ременюк погиб в ДТП в Крыму

Алексей Ременюк (Фото: ruedin.ru)

Бывший депутат Верховной рады Украины и председатель Высшего cовета Евразийского общественно-политического движения «За Русь единую» Алексей Ременюк погиб в ДТП в Крыму, сообщил РБК глава организации Михаил Житков.

«Это случилось в понедельник, [8 ноября]. Сегодня были похороны. Отпевание прошло в храме Невского [в Севастополе]», — сказал он.

Ранее о том, что Ременюк погиб, сообщаел телеграм-канал Mash. По данным телеграм-канала, бывший нардеп погиб в ДТП, которое произошло во время погони полицейских за внедорожником Ременюка. Перед этим экс-депутата остановили для проверки документов, однако оказалось, что он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. «Когда началась погоня, «Рэндж ровер» Ременюка вышел на встречку на объездной трассе и столкнулся с грузовиком», — пишет Mash. По его данным, в аварии погиб и пассажир автомобиля нардепа.

«РИА Новости Крым» сообщало ранее, что в ночь на 8 ноября в Севастополе произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника Land Rover, в котором погибли 66-летний водитель и 53-летний пассажир. По предварительным данным, водитель был пьян.

Ременюк родился в 1956 году в Житомирской области, говорится в его биографии на сайте «За Русь единую». Позднее переехал в Крым, в 1990-е занимался там бизнесом. Также возглавлял ЗАО «Цитробел» и ОАО «Белвитамины» в Белгородской области. В 2022-м вместе с бизнесменом Михаилом Житковым основал в Севестополе движение «За Русь единую» «с целью защиты, поддержки и объединения народов трех восточнославянских государств: России, Украины и Беларуси», говорится на сайте движения.

Депутатом Верховной рады Украины избирался в 1998-м и 2002-м годах. Занимался экономическими вопросами, в том числе участвовал в разработке бюджетного и налогового кодексов Украины.

В 2003-м Ременюк и ряд других депутатов создали партию «Славянский народно-патриотический союз», писал украинский портал «Лига». Два года спустя партию переименовали в «Партию политики Путина». В 2004 году партия поддержала на выборах президента Виктора Януковича. В 2006-м она участвовала в выборах в Раду, но ее кандидаты не получили ни одного места, так как на выборах она набрала 0,12% голосов избирателей.

В 2008 партия провала очередной съезд и решила сменить название: Минюст Украины перерегистрировал ее под названием партия Украины «Русь единая».

В июне 2022 года Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил ее деятельность. На этот момент в стране действовали 17 ячеек политической организации, писал УНИАН со ссылкой на данные украинской аналитической компании Youcontrol.