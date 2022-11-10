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Ефимов анонсировал постройку двух новых заводов в Бутово и Новой Москве

Вице-мэр Ефимов анонсировал постройку заводов по производству кормов и стройматериалов
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В рамках реализации столичной программы поддержки масштабных инвестиционных проектов (МаИП) московские власти передадут инвесторам в аренду еще два земельных участка на юго-западе мегаполиса, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По плану, на одном из них появится кормовое производство, на другом — завод по изготовлению стройматериалов.

Первый проект — мясоперерабатывающее предприятие по выпуску сухого корма для домашних животных: рыбок, кошек и собак. Под него выделен земельный участок размером 2 га в Южном Бутово, сам же завод займет 2,2 тыс. кв. м площади. Частные инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб., эффект же для столичного рынка труда составит 350 новых рабочих мест. Плановая мощность завода — 10 млн т сухого корма ежегодно.

В Новой Москве (ТиНАО) инвестор вложит 900 млн руб. в возведение производственного комплекса по изготовлению стройматериалов, а именно — фасадов и стеклопакетов. Завод создается для поддержки отечественного производителя в рамках политики импортозамещения: фасады необходимы другому предприятию, производящему инновационные модули для строительства домов, которое ранее также было создано в рамках МаИП. Завод в ТиНАО даст столице 70 новых рабочих мест, само предприятие займет 6,4 тыс. кв. м площадей на участке в 5 га. Проектная мощность комплекса — 1,5 тыс. кв. м облицовочной продукции в год.

Принятая весной 2022 года антикризисная программа подразумевает передачу земли в аренду по льготной ставке на срок до пяти лет под создание и расширение производства — так называемых масштабных инвестиционных проектов. Арендная ставка при этом составляет всего 1 руб. в год — это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.

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инвестиционные проекты Москва промышленность Владимир Ефимов
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